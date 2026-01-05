Wagner Pina: Galatasaray fırsatları değerlendirdi

- Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk takım oldu.
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Wagner Pina, Süper Kupa'da Galatasaray karşısında aldıkları mağlubiyetten sonra açıklamalarda bulundu.
"DENGEMİZİ KAYBETTİK"
Wagner Pina'nın maç sonu sözleri şu şekilde:
Yediğimiz ilk iki gole kadar iyi oynuyorduk, dengemizi kaybettik. İkinci yarı iyi başladık, fırsatları değerlendirebilsek, farklı olabilirdi. Galatasaray ise fırsatları değerlendirdi.