Wagner Pina: Galatasaray fırsatları değerlendirdi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Wagner Pina, Süper Kupa'da Galatasaray karşısında aldıkları mağlubiyetten sonra açıklamalarda bulundu.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 22:46
  • Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi.
  • Trabzonspor'un savunma oyuncusu Wagner Pina, alınan mağlubiyetten sonra açıklama yaptı.
  • Pina, Galatasaray'ın fırsatları iyi değerlendirdiğini belirtti.

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk takım oldu.

"DENGEMİZİ KAYBETTİK"

Wagner Pina'nın maç sonu sözleri şu şekilde:

Yediğimiz ilk iki gole kadar iyi oynuyorduk, dengemizi kaybettik. İkinci yarı iyi başladık, fırsatları değerlendirebilsek, farklı olabilirdi. Galatasaray ise fırsatları değerlendirdi.

