Wanda Nara'dan Mauro Icardi paylaşımı

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2023-2024 futbol sezonunda şampiyonluğa Galatasaray ulaştı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde topladığı 102 puanla 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Okan Buruk'la beraber art arda ikinci kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu.

Şampiyonluk kutlamalarının başrolü oldu

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Icardi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyonda Fenerbahçe, Ali Koç ve Edin Dzeko'ya göndermelerde bulundu.

"Taç sende"

Taraftarların sevgilisi olan Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara ise sosyal medya hesabından, kutlamalarda çekilen fotoğrafları yayınladı.

Wanda, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

İki yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği bir şeyi zaten biliyordum. Seni Türkiye'ye getirdim ve bugün sen burada var olan en büyük şeysin. Değerinin bilinmediği yerlerden zamanında ayrılmayı bilmelisin. Değerini yükseltmeye devam et. Bu şehirde taç sende. Bir kez daha gol kralı ve iki yılda iki kez şampiyon Mauro Icardi. Bazıları futbolu bilmediğim için beni yemek yapmaya gönderdi... Yemek yapmayı futbol sayesinde biliyorum.