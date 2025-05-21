Werder Bremen'den Derrick Köhn açıklaması

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Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Derrick Köhn için yeni bir açıklama geldi.

Alman ekibinin yöneticisi Peter Niemeyer, Derrick Köhn ile ilgili, "Derrick Köhn için Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor. Ancak biraz zaman alacak. Çözüm bulabilir miyiz, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

WERDER BREMEN AÇIKLADI: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn için yapılan anlaşmada 5 milyon 125 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Alman basını, geçtiğimiz günlerde Werder Bremen'in Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna katmak istediğini ancak opsiyonun yarısına bu transferi bitirmek istediğini duyurmuştu.

30 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

Werder Bremen forması altında 30 maça çıkan 26 yaşındaki Derrick Köhn, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.