Wilfred Ndidi: Maçın zor olacağını biliyorduk

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor deplasmanına giden Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi, deplasmanda Konyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Tecrübeli futbolcu, maçın planladıkları şekilde geçtiğini belirterek, "Maç aslında planladığımız şekilde geçti. Zor olacağını biliyorduk, kazanmak istiyorduk ve kazandık. Rakibin oyunu üzerine çalıştık ve sonucu aldık." dedi.

GOLÜ İÇİN AÇIKLAMA

Golüne de değinen Ndidi, "2019 yılından sonra kafa golü attım, idmanda duran toplar için çalışmıştık ve boşta kalacağımı biliyordum. İdmanda çalıştığımız her şey işe yaradı. Bu da bize maç içerisinde olumlu yansıdı." ifadelerini kullandı.