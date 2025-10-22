Abone ol: Google News

Wilfred Ndidi: Maçın zor olacağını biliyorduk

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, Konyaspor'u 2-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 22:54
  • Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 yenerek 3 puan kazandı.
  • Wilfred Ndidi, maçı planladıkları gibi oynayıp kazandıklarını söyledi.
  • Ndidi, 2019'dan bu yana ilk kez kafa golü attığını belirtti.

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor deplasmanına giden Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi, deplasmanda Konyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Tecrübeli futbolcu, maçın planladıkları şekilde geçtiğini belirterek, "Maç aslında planladığımız şekilde geçti. Zor olacağını biliyorduk, kazanmak istiyorduk ve kazandık. Rakibin oyunu üzerine çalıştık ve sonucu aldık." dedi.

GOLÜ İÇİN AÇIKLAMA

Golüne de değinen Ndidi, "2019 yılından sonra kafa golü attım, idmanda duran toplar için çalışmıştık ve boşta kalacağımı biliyordum. İdmanda çalıştığımız her şey işe yaradı. Bu da bize maç içerisinde olumlu yansıdı." ifadelerini kullandı.

