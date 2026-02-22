PSG, Metz'i yenerek liderliğe çıktı

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında PSG, konuk ettiği Metz'i 3-0 yendi ve liderliğe yükseldi.
PARİS SAİNT-GERMAİN ZİRVEYE ÇIKTI, METZ’İ 3 GOLLE GEÇTİ
Prensler Parkı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikad Desire Doue, 45+3. dakikada Bradley Barcola ve 77. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselten PSG, 52 puanlı Lens'i geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.
13 puanda kalan Metz ise ligin son sırasında yer aldı.
Ligde bir sonraki hafta PSG, Le Havre'ye konuk olacak. Metz ise Brest'i ağırlayacak.
