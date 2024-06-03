Wilfried Zaha'dan Okan Buruk'a gönderme! Paylaşımı sildi...

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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, 'kendine takım bul' diyen taraftara cevap verdi.

Zaha, verdiği cevapta şunları söyledi:

Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum.