Yardımcı hakem yaralandı: Elazığspor-Vanspor FK maçı tatil edildi

DHA

2. Lig yükselme play-off karşılaşmasında Elazığspor, Vanspor FK'yi ağırladı.

Gergin başlayan karşılaşmada bazı kişiler Vanspor'un bayrağının bulunduğu direği devirdi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Muhammed Gönülaçar'ın golüyle Elazığspor, 1-0 öne geçti.

İlk yarıya ilave olarak 7 dakika eklendi, karşılaşmada ilk yarı bu skorla sona erdi.

YARDIMCI HAKEM YARALANDI

Karşılaşmanın 56. dakikasında yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına tribünden atılan yabancı cisim isabet etti.

Maçın hakemi Ümit Öztürk ile yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz, soyunma odasına gitti.

Bir süre sonra da futbolcular soyunma odalarına geçti, bu sırada tribünler boşaltıldı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Ardından maçın tatil edildiğini açıklandı.

Yapılan anonsta, "Yardımcı hakemin yaralanması ve baş dönmesi sonucu karşılaşmanın orta hakemi tarafından maç tatil edilmiştir. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir" anonsu yapıldı.