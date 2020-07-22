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    Yayıncı kuruluş indirim istedi

    Yayıncı kuruluş indirim istedi

    BeINSports, yayın gelirlerinde 350 milyon TL indirim talep edince, Kulüpler Birliği alternatif yayıncı aramaya koyuldu. Yayıncı Kuruluş ise bunun üzerine indirim teklifini 174.5 milyon TL'ye düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 09:39
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    Yayıncı kuruluş indirim istedi

    2016’da imzaladığı anlaşma gereği kulüplere yılda ortalama 500 milyon dolar (yarısı ABD doları yarısı TL olmak şartıyla) ödeme taahhüdünde bulunan BeINSports, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle geçtiğimiz sene yayın gelirlerinde yüzde 13 indirime gitmişti.

    Hürriyet'te yer alan habere göre; koronavirüs salgınının ardından ekonomik sorunların artması üzerine yayıncı kuruluş, önümüzdeki iki sezon için 350 milyon TL daha indirim talep etti.

    Yayıncı kuruluş indirim istedi #1

    KULÜPLER KABUL ETMEDİ

    Ancak Kulüpler Birliği, BeINSports'un bu indirim talebini kabul etmelerinin olanaksız olduğunu belirtirek, alternatif yayıncı olarak Turkcell, D-Smart ve Türk Telekom ile görüşmelere başladı.

    BeINSports ise bu durumu öğrenmesinin ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile acil bir toplantı yapmak istedi.

    İNDİRİM TALEBİ 174.5 MİLYON TL'YE DÜŞTÜ

    TFF ile yayıncı kuruluş arasında yapılan bu toplantıda ise indirim teklifi 174.5 milyon TL olarak belirlendi.

    Kulüpler Birliği ile bir görüşme yaparan BeINSports'un talebini iletecek olan federasyon, konuyu bu toplantıda karara bağlayacak.

    Yayıncı kuruluş indirim istedi #2

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