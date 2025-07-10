Yener İnce: Mauro Icardi gayet iyi

Galatasaray’ın basına açık antrenmanında konuşan A Takım Doktoru Yener İnce, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımda sakat oyuncu bulunmadığını belirten İnce, şunları söyledi:

Şu anda gruptan ayrı çalışan tek oyuncu Mauro. Tedavi süreci planlandığı gibi ilerliyor, herhangi bir olumsuzluk yok. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağ dokusunun iyileşme sürecinde zamana ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Kanlanma süresi ve bağın güç kazanması açısından geç dönüş, riski azaltıyor. Bu nedenle henüz risk almayı gerektirecek bir durum söz konusu değil.

İnce, Icardi’nin durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, “Oyuncu, teknik ekip ve sağlık ekibi olarak birlikte değerlendirme yapacağız. Mauro kendini iyi hissediyor, ama biz acele etmiyoruz. Sahalara dönüş için en doğru zamanı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.