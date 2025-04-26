Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, sezon başında göreve gelen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edileceğini söyledi.

"HOCA KONUSUNDA İSTİKRARDAN YANAYIZ"

Koç, şu açıklamayı yaptı:

Samandıra'ya gittim hocayla ve futbolcularla konuştum. Biz yönetim olarak takımın başını dik tutarız, destek veririz. Kadroyu biz yapmadık, yapmayız. Futbolcularımıza inanıyoruz, destekliyoruz. Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum. Jose Mourinho’ya, ‘Burası hiçbir yere benzemez, bazen biz bile tanıyamıyoruz. Ne kadar büyük bir hoca olursan ol, ülkeyi iyi tanı. Bu sene ne olur bilmiyorum ama seneye seninle şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok. Ama bu sene başarırsan, arka arkaya şampiyonluklar gelir’ dedim.