Youssef En Nesyri, Al Ittihad'a transfer oldu

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de, dün gece hareketli saatler yaşandı.

Bu doğrultuda Fenerbahçe, 28 yaşındaki Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız forveti, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'a transfer oldu.

ARAPLAR RESMEN DUYURDU

Suudi kulübü, En-Nesyri'nin transferini resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, bu transferden 15 milyon euro bonservis bedeli kazanacak.

KANTE GELDİ, NESYRI GİTTİ

Öte yandan Al Ittihad cephesinden yapılan açıklamadan kısa süre önce Fenerbahçe, Suudi ekibinin yıldız orta sahası N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi 2024 yılında Sevilla'dan transfer etmişti. Fenerbahçe formasıyla iki sezon geçiren 28 yaşındaki forvet, 79 maçta 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE: EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Son olarak Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: