Youssef En-Nesyri: Al-Ittihad'ın hayalini kuruyordum

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Faslı golcü, Al-Ittihad'da oynamanın hayalini kurduğunu söyledi.

"HAYALİNİ KURUYORDUM"

28 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'ni yakından takip ettiğini belirterek, "Son yıllarda Suudi Ligi'ni çok izledim ve özellikle Al Ittihad kulübünü takip ettim. Al Ittihad'a karşı bir hazırlık maçında oynadığımda, bir gün bu takımın forveti olacağımı hayal ediyordum" ifadelerini kullandı.

En-Nesyri, Al Ittihad'ın hedefleri ve atmosferinin kendisini etkilediğini dile getirirken, bu transferin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

YENİ TAKIMI TARAFINDAN KARŞILANDI

Faslı golcü, yeni kulübüyle başarılar yaşamak istediğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Al-Ittihad'da ilk idmanına çıkan Youssef En-Nesyri, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından karşılandı.