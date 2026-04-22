Yüksekovaspor, Galatasaray'ı yendi

Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Yüksekovaspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Kadın Futbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Yüksekovaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Yüksekovaspor, 35. dakikada Princella Adubea'nın atığı golle 1-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA İKİ GOL ÇIKTI

İkinci yarıda Galatasaray, Marta Naizia Da Silva Cintra'nın golüyle skora denge getirdi.

Ev sahibi takım, Maiko Bebia'nın 63. dakikada penaltıdan atığı golle 2-1 öne geçti.

KAZANAN YÜKSEKOVASPOR

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Yüksekovaspor, sahadan galibiyetle ayrıldı.

