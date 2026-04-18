Yunus Akgün: 4. şampiyonluğa yürüyoruz

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oldu ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ikinci golü Yunus Akgün'den geldi.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Mücadelenin 35. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası içi sol tarafından yerden pasında arka direkte bulunan Yunus, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.

BU SEZON 9 GOLÜ VAR

25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Süper Kupa'da da 1 golü bulunan Yunus Akgün toplamda 9. gol sevinicini yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Yunus'un yerine 87. dakikada Eren Elmalı oyuna girdi.

"4. ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ"

Sarı-kırmızılı takımda Yunus Akgün, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Yunus, "İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz." dedi.

"İNŞALLAH YİNE ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ!"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız." ifadelerini kullandı.

"MAÇTAN ÖNCE KONUŞMUŞTUK"

Gol sevincinde Eren Elmalı'nın yanına gitmesi ile ilgili konuşan milli futbolcu, "Eren ile maçtan önce konuşmuştuk. Gol ya da asistten sonra sana geleceğim demiştim. Hedefim var. Geçen sene gol asistte double double yapmıştım. Bu sene de bu hedefim var. Sakatlıklarım oldu, psikolojik de etkiledi beni. Kazandığımız için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.