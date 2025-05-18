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İHA

Süper Lig'de 36. haftada Galatasaray sezona damgasını vuran performansını Kayserispor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ile şampiyonlukla taçlandırdı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Galatasaray taraftarları, kutlamalar için sokaklara akın etti.

Caddeler sarı-kırmızıya bürünürken, coşku gece boyunca dinmedi.

İSTANBUL - FLORYA

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray’ın Florya’daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.

Dronla çekilen görüntülerde, binlerce taraftarın Florya Metin Oktay Tesisleri çevresini doldurduğu ve adeta sarı-kırmızıya boyadığı görüldü.

Taraftarların yaktığı meşaleler geceyi gündüze çevirirken, sokaklar marşlarla inledi.

Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, 24. şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

IĞDIR'DA FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TABUTU TAŞINDI

Maç bitimi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da taraftarlar büyük sevinç yaşarken şampiyonluğu kutladı.

Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelen ve kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe ve Beşiktaş ambleminin yer aldığı tabutla gezdi.

GÜMÜŞHANE

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar Gümüşhane’de şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Şampiyonluk haberinin gelmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar kent merkezinde bir araya geldi. Ellerinde Galatasaray bayrakları taşıyan ve meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, kornalarla şehir merkezinde tur atarak kutlamalara katıldı.

OSMANİYE'DE ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasının ardından Osmaniye'de cadde ve sokaklara akın eden binlerce taraftar kutlama yaptı.

Adnan Menderes Bulvarında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklar, meşaleler, tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutlandı.

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Osmaniye'de binlerce taraftar cadde ve sokaklara akın etti.

Kentte özellikle Adnan Menderes Bulvarında toplanan Galatasaraylı taraftarlar, ellerinde bayraklar, meşaleler ve atkılarla takımları lehine tezahüratlarda bulunarak 25. şampiyonluğu ve 5'inci yıldızı kutladı.

Süslenen araçlarla oluşturulan konvoylar da dikkat çekti.

ARDAHAN

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray’ın Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ardahan’da sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kongre caddesine akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyledi ve meydanı bayram havasına çevirdi.

ADIYAMAN

Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Kayserispor’la karşılaştığı mücadele öncesi Adıyaman’da birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü.

Maçın 75. dakikasından itibaren Galatasaray taraftarları kutlamaların yapılacağı kent merkezinde yer alan Sümer Meydanına akın etti.

Galatasaray gol attıkça sevinen taraftarlar maçın bitiminde 25. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Araçlarına binen Adıyamanlı Galatasaray taraftarları bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

TEKİRDAĞ'DA GALATASARAY TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU COŞKUYLA KUTLADI

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplanan Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyon olmasının ardından Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere birçok noktada konvoylar oluşturarak kutlamalara başladı.

Sarı-kırmızılı renklere bürünen araçlar kornalar eşliğinde caddelerde tur atarken, bazı taraftarlar ise ellerindeki meşaleler ve bayraklarla meydanlarda marşlar söyledi.

Kutlamalarda meşaleler yakıldı, havai fişekler atıldı. Kalabalık taraftar grubu Galatasaray marşları eşliğinde sevinç gösterileri yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, şampiyonluk şarkılarıyla gece geç saatlere kadar eğlendi.

Polis ekipleri kutlamaların olaysız geçmesi için meydan ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Kutlamalar sırasında bazı çocuk taraftarların da sevinçlerine ortak olması dikkat çekti.

BURSA'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA FENERBAHÇE TABUTU TAŞINDI

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bursa'da da taraftarlar maç sonrası meydanlara akın etti.

Araçlarla korna çalarak şampiyonluk turu atan taraftarlar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

Sarı-lacivert Fenerbahçe tabutu yapıp kutlamalarda şampiyonluk turu atan Galatasaraylılar, tabutun önünde dua edip sela okudu.

GALATASARAY’IN 25. ŞAMPİYONLUĞU HATAY’DA COŞKUYLA KUTLANDI

Hatay'da maçın bitiş düdüğüyle birlikte Hatay’ın Antakya ilçesi kent meydanına akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirerek 25. şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

KARABÜK'TE FENERBAHÇE FORMASI İLE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADILAR

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Safranbolu ilçesinde meydana akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi.

Uzun yıllar Fenerbahçe şampiyonluğu göremeyen bazı Fenerbahçeli taraftarları ise üzerlerindeki Fenerbahçe formaları ile birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğuna ortak oldu.

Tarihi ilçede ayrıca Galatasaray taraftarı olan atlılar da süsledikleri atlarıyla birlikte şehir merkezinde araçlarla birlikte konvoya katılarak şampiyonluğu kutladı.

YALOVA'DA COŞKULU KUTLAMA

Süper Lig'inde 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızın sahibi olan Galatasaray'ın şampiyonluğu Yalova'da da kutlandı.

Evinde Kayserispor'u ağırlayan sarı-kırmızılıların 3-0'lık galibiyeti elde etmesinin ardından Yalova'daki taraftarlar kendini sokaklara attı.

Kentin cadde ve sokaklarında araçlarıyla konvoylar uluşturan Galatasaraylılar, 25. şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kent meydanına gelen taraftarlar marşlar ve şarkılar eşliğinde eğelendi.

ADANA'DA DA TABUTLU GÖNDERME

Yurt genelinde olduğu gibi Adana Kozan'da Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlamaları için meydana çıktı.

Kutlama yapan taraftarlardan bazıları ise Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Fenerbahçe bayrağını tabuta saran bazı genç taraftarlar dikkat çekti.

Taraftarların araçlarla, davul zurna eşliğinde kutlama yapmaları da renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarlardan Oğuzhan Özbay 11 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamayınca gençlerin böyle bir seremoni hazırladığını söyledi.

İlginç kutlamayı hazırlayan Muhammed Efe ise "Yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin tabutunu hazırladık" dedi.

BARTIN

Süper Lig'de Kayserispor ile oynayan Galatasaray'ın taraftarları, Bartın'da kafelerde maçı izledi.

Yüzlerce taraftar, maçın son dakikalarında Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın penaltıdan kullandığı anlarda büyük coşku yaşadı.

Penaltının gole dönüşmesinin ardından büyük sevinç yaşayan taraftarlar, maçın bitiminin ardından sevinci katlandı.

25. kez şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takmayı hak eden Galatasaray taraftarları maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara çıktı.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Meşale ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, oyun havaları eşliğinde oynayarak, halaylar çekti.

Galatasaray taraftarlarına bir siyahi taraftar da eşlik etti.

MUŞ

Galatasaray’ın bu tarihi başarısı, Muş’ta da büyük coşkuyla kutlandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Kent merkezinde araç konvoyları, meşaleler ve marşlar eşliğinde şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar sürdü.

Özellikle İstasyon Caddesi toplanan taraftarlar, Galatasaray bayraklarıyla zaferi doyasıya kutladı.

Muş’ta Galatasaray taraftarları, 25. şampiyonluğun ardından sosyal medyada da büyük bir kutlama dalgası başlattı.

BİTLİS

Galatasaray'ın zaferi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın şampiyonluğunu kutlamak için araçlarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde uzun konvoylar oluşturdu.

Bayraklarla süslenen araçlarla ilçenin cadde ve sokaklarını turlayan taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Bazı taraftar grupları ise müzikler eşliğinde halay çekerek kutlamalara renk kattı.

Eş zamanlı olarak Tatvan sahilinde de toplanan kalabalık, havai fişek gösterileriyle geceyi aydınlattı. Görsel şölen sunan havai fişekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, Tatvan emniyeti muhtemel olumsuzluklara karşı ilçe genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

UŞAK

Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Kayserispor’la karşılaştığı mücadele öncesi Uşak’ta birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Araçlarına binen Uşaklı Galatasaray taraftarları ise bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunun eşlik etti. Bir grup taraftarın ise Fenerbahçe tabutunu omuzlarında taşıyarak tezahüratlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na getirmesi dikkat çekti.

Öte yandan, kutlamada bazı Fenerbahçe tarafları da üçlü çektirerek kutlamalara dahil olurken polis ekipleri ise kutlamalar esnasında geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı.

KIRŞEHİR’DE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Maçın ardından yüzlerce Galatasaray taraftarı Cacabey Meydanı’nda toplanarak şampiyonluğu kutladı. Meşaleler yakan, marşlar söyleyen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kutlamalar sırasında bir grup taraftar ise temsili Fenerbahçe tabutu hazırlamaları dikkat çekti. Sarı-lacivert renklerle süslenen ve üzerine "Fenerbahçe" yazısı yazılan tabutla birlikte cadde turu atan taraftarlar, çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bazı taraftarlar, araç konvoylarıyla şehir turu atarken, kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Emniyet ekipleri, kutlamaların olaysız geçmesi için şehir merkezinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

SAKARYALI TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Kayserispor'la karşılaştığı mücadele öncesi Sakarya'da birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü.

Maçın bitimiyle birlikte Galatasaray taraftarları kentin sokaklarında ve Serdivan ilçesi 2. Cadde'ye akın ederken polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Araçlarına binen Galatasaray taraftarları bayraklar ve kornalar eşliğinde şehir turu atarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Meşalelerin yakıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

İZMİR’DE SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

İzmir'de Aliağa'daki Galatasaray taraftarları, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Demokrasi Meydanı'nı doldurdu.

Formaları, bayrakları ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta bir karnaval alanına çevirdi.

Tezahüratlar ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı.

Galatasaray taraftarları araçlarıyla kent merkezinde şampiyonluk tur attı.