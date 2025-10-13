Yves Bissouma, oyuna girdikten 1 dakika sonra sakatlandı Malili futbolcu Yves Bissouma, uzun süreli sakatlığının ardından milli formayla sahalara döndü. Ancak oyuna 66. dakikada dahil olan Bissouma, sadece 1 dakika sonra yeniden sakatlandı ve sedyeyle sahayı terk etti.

Yaz transfer döneminde adı özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Malili futbolcu Yves Bissouma, milli formayla sahalara döndüğü maçta büyük bir talihsizlik yaşadı. 66. dakikada oyuna giren tecrübeli orta saha, sadece 1 dakika sonra yeniden sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti. G.SARAY VE F.BAHÇE SAKATLIK NEDENİYLE VAZGEÇMİŞTİ Uzun süredir sakatlık problemi yaşayan Yves Bissouma, Mali Milli Takımı formasını yeniden giydi. 66. dakikada oyuna dahil olan Bissouma, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Ancak yıldız futbolcunun dönüşü kısa sürdü. Oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra sakatlık geçiren Bissouma, acı içinde kendini yere bıraktı. AYLAR SONRA DÖNDÜ: 1 DAKİKA SONRA YİNE SAKATLANDI Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından futbolcu sedyeyle sahadan çıkarıldı. Teknik ekibin ve takım arkadaşlarının endişeli bakışları arasında oyunu terk eden Bissouma'nın durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Sakatlanan oyundan çıkan Bissouma'nın oyunda kalma süresi 6 dakika oldu. Eshspor Haberleri Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme için zam talebi

