Zeki Çelik ve Gaoussou Diarra, İstanbulspor'u ziyaret etti

1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, eski futbolcularını konuk etti.
İstanbul ekibi, kariyerini Roma'da sürdüren Zeki Çelik ile geçtiğimiz günlerde Feyenoord’a transfer olan Gaoussou Diarra'nın kulübü ziyaret ettiğini duyurdu.
"KULÜBÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ"
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Eski oyuncumuz ve gururumuz Mehmet Zeki Çelik ile geçtiğimiz günlerde Feyenoord’a transfer olan bir diğer gururumuz Gaoussou Diarra, akşam antrenmanımız öncesi kulübümüzü ziyaret etti.