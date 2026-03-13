Zeki Murat Göle: Bu akşam bizim için gerçekten bir şok!

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır yara aldı.

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında kart gören teknik direktör Domenico Tedesco, cezası nedeniyle kulübede yer almadı.

Öte yandan yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco ve idari menajer Emir Yolaç da kırmızı kart cezalısı oldukları için yedek kulübesinde görev yapamadı.

Fatih Karagümrük maçında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

"ÖZÜR DİLERİZ"

"GERÇEKTEN BİR ŞOK!"

Sözlerine devam eden Zeki Murat Göle, "İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok!" diye konuştu.

"ÇOK FAZLA EKSİĞİMİZ VAR"

Sarı-lacivertli antrenör, "İsteksizliğin nedeni neydi?" sorusunun ardından, "Maçta da söylemiştim, flaş röportajda söyledim. Çok fazla eksiğimiz var. Takım çok yoruldu. Aynı oyuncular oynadı. Bu bir neden olabilir ama bu bizim için bahane değil. Böyle bir kayıp kabul edilebilir değil. Sadece arka arkaya gelen maçlar ve takımın genel sakatlık durumuyla ilgili olabilir." dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, "Futbol adına değerlendirecek bir şey yok. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar istediğimiz performansı sergileyemedik. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.