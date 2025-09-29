Zeki Yavru: Ülke puanına katkı sunmak istiyoruz

UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova’ya karşılaşacak Samsunspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Polonya deplasmanında ilk sınavını verecek kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde çalışmalara devam ediyor.

Takım Kaptanı Zeki Yavru da zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜCADELEYE GİDECEĞİZ"

Zeki Yavru, şu şekilde konuştu:

Ülkemiz için şehrimiz için çok önemli bir mücadeleye gideceğiz. İnşallah hedefimiz amacımız ülkemize puan veya puanlarla dönebilmek. Hem şehrimiz adına hem de ülkemiz adına. Ülke puanına katkı sunmak istiyoruz. Bizim için bu değerli. Türk futbolu adına önemli. O yüzden inşallah bizim için iyi bir sonuçla buraya dönebiliriz. Tabii ki de evimizde üç karşılaşma oynayacağız. Bunlar önemli. Deplasmandan getirebileceğimiz puanlar önemli. Varşova'da da güzel bir atmosfer, zorlu bir mücadele olacak. İnşallah oradan puan veya puanlarla dönebilirsek hem bizim adımıza dediğim gibi bizim için en önemlisi de ülke puanına katkı sağlayabilmek. İnşallah bizim için iyi bir mücadele olur.