Zorbay Küçük'ten Necip Uysal'a dikkat çeken telefon

Türkiye Futbol Federasyonu, 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Necip Uysal da TFF tarafından PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında yer alıyordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Necip Uysal bahis oynadığı iddiasını reddederek "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"UYSAL VE KÜÇÜK'ÜN DURUMU AYNI GÖRÜNÜYOR"

Öte yandan gazeteci Emek Ege, Necip Uysal hakkındaki yeni bir gelişmeyi duyurdu.

TFF tarafından bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen hakemler arasında yer alan Zorbay Küçük'ün, Necip Uysal'ı aradığı ortaya çıktı.

Emek Ege'nin sosyal medya hesabından aktardığı flaş gelişme şöyle:

"Necip Uysal ve Zorbay Küçük durumu aynı gözüküyor. Çünkü Zorbay Küçük akşam saatleri Necip’i arayıp, şunları söylüyor: 'Misli’ye gir, TC no’nu yaz, şifremi unuttum de, çıkan tel numarasına bak.' Necip bunları yapınca 0537 no’lu alakasız bir numara çıkıyor."

UYSAL: ZORBAY HOCA'YLA KONUŞTUK

Ege'nin duyurduğu gelişmenin ardından bugün soluğu savcılıkta alan Uysal da konuya değindi.

"Bu olay yaşandıktan sonra Zorbay Hoca ile konuştuk." diyen Necip, "Sonra siteye girmeden TC'ni yazıp, yenileme şifresini yazıyorsun ve telefona gidiyor, benim orada telefonum yok. Hayatım boyunca bahsin yanından geçmedim, hiçbir yerde üyeliğim yoktur. Bunlar netleşecek, savcılık açıklama yapacak. Ondan sonra daha detaylı konuşacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"BONUS KUPON İLE 2 KUPIN ŞEKLİNDE OYNANMIŞ"

Uysal ayrıca adliye çıkışında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ne yazık ki burada olmak istemezdim ama bana böyle bir suç attılar diyelim. Bugün bir şikayet için geldik. Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden benim TC Kimlik Numaram ile hesap açılıp, bonus kupon ile iki kupon şeklinde oynanmış ve bahis yapmışlar. Bunun için suç duyurusu yapmaya geldim. Çok üzgünüm. 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum Beşiktaş'ta. Kulübümün adını da kullanmaları beni inanılmaz üzüyor. Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, yapmadığım bir şey bu."

"KOPYALANMIŞ TC VAR, ORADAN BAHİS YAPIYORLAR"