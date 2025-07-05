Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kısa süre önce ameliyat olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret etti.

Özbek, bu ziyaret için Erdoğan ve Memişoğlu'na teşekkür etti.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından paylaşılan teşekkür mesajında Özbek, şunları kaydetti:

Gösterilen bu samimi ilgi, hem şahsım hem de ailem adına büyük bir moral kaynağı olmuştur. Hastanede bulunduğum sırada nazik teşrifleriyle beni onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, operasyon sürecimi büyük bir özen, titizlik ve içtenlikle takip eden Acıbadem Maslak Hastanesi'nin değerli hekimlerine, hemşirelerine ve tüm personeline yürekten teşekkür ederim.

"ÇALIŞMALARA KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMENİN ZAMANI"

Özbek, önceki gün taburcu olduğunu belirterek, "Şimdi, Galatasaray'ımız için yaptığımız çalışmalara kaldığımız yerden devam etmenin zamanı... Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.