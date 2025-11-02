Galatasaray bu sezon ilk kez gol atamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray, dün akşam evinde Trabzonspor’u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da oyunda istekli bir görüntü çizerken, daha çok mücadele gücünün yaşandığı bir oyun sergilendi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Yer yer iki takım da etkili hücum organizasyonları üretse de ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda daha hareketli bir oyun vardı. Kalecilerin ön plana çıktığı ikinci yarıda gol pozisyonları bir hayli artsa da karşılaşma, golsüz beraberlikle sonuçlandı.

SARI-KIRMIZILAR 22 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor’la 0-0 berabere kalan Galatasaray, 22 maç sonra gol atamadı.

Sarı-kırmızıların rakip filelere gol atamadığı son maç ise geçtiğimiz sezonun 25’inci haftasında 0-0 eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe derbisiydi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrasında çıktığı 22 lig maçında da gol bulurken Trabzonspor, karşılaşmasıyla bu seri son buldu.

GALATASARAY İÇ SAHADA 32 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor maçıyla birlikte Galatasaray, tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 32 resmi karşılaşmada da mağlup olmadı.

Ali Sami Yen'de son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys’a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte evinde çıktığı 32 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig’de 23, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 olmak üzere toplamda 32 resmi karşılaşmada; 23 galibiyet ve 9 beraberlik alan sarı-kırmızıların iç sahada bileği bükülmedi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 19 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Trabzonspor beraberliğiyle birlikte Süper Lig’de yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

Son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29’uncu haftasında Beşiktaş’a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılar, söz konusu bu beraberlikleri Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı aldı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor’la 0-0 berabere kalarak bu sezon ligde ikinci kez puan kaybetti.

Süper Lig’in 11’inci haftası geçerken sarı-kırmızılar, yalnızca iki maçtan galibiyet çıkaramadı.

İlk puan kaybını Süper Lig’in 8’inci haftasında 1-1 eşitlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisinde alan Galatasaray, ikinci puan kaybını da Trabzonspor’a karşı yaşadı.

Böylelikle Galatasaray, bu sezonki puan kayıplarının hepsini derbi maçlarında almış oldu.