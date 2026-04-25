Galatasaray'da Bernardo Silva transferinde İlkay Gündoğan devreye girdi

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bernardo Silva, 9 yılın ardından İngiliz devinden resmen ayrılma kararı aldı.

G.SARAY VE JUVENTUS KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Juventus, Şampiyonlar Ligi’nden sonra şimdi de transfer için karşı karşıya.

Sarı-kırmızılı kulübün talip olduğu ve Manchester City’den ayrılacağını resmi olarak açıklayan Bernardo Silva, teklifleri şimdiden değerlendirmeye başlarken Juventus’un da devreye girdiği ortaya çıktı.

İTALYAN BASINI YAZDI

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport, sarı-kırmızılıların Silva'yı çok istediğini yazdı.

İLKAY DEVREYE GİRDİ

Haberde, Bernardo Silva transferi için İlkay Gündoğan'ın devreye girdiği vurgulandı.

İlkay'ın Manchester City'de beraber oynadığı eski takım arkadaşını Galatasaray'a getirmeye çalıştığı bildirildi.

YILLIK 15 MİLYON EURO

Galatasaray, bonservis sorunu olmayan 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 15 milyon euro teklif ederek bir adım öne geçerken, Juve’nin de ciddi bir teklifle kapıyı çaldığı belirlendi.

Avrupa’da kalması neredeyse kesin olan Portekizli süperstar, teklifler konusunda aceleci davranmıyor ve sezon bitene kadar kesin kararını vermeye yanaşmıyor.

PERFORMANSI

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City'de 46 resmi maça çıktı.

Portekizli 10 numara, bu maçlarda 3 gol atarken, 5 asist yaptı. Sezon sonunda İngiliz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Silva vedaya hazırlanıyor.

2017'de geldiği City'de 453 resmi maça çıkan başarılı futbolcu 76 gol attı, 77 asist yaptı.