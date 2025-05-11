Galatasaray'da Muslera yerine İspanya devinden isim: Jan Oblak'la temasa geçildi

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Süper Lig'in köklü kulübü Galatasaray, yeni sezon öncesinde kaleci pozisyonu için flaş bir hamleye hazırlanıyor.

15 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan efsanevi isim Fernando Muslera ile yolların ayrılması gündemde.

YILDIZ İSİM LİSTEDE

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Galatasaray, kaledeki en kritik boşluğu Avrupa'nın yıldız isimlerinden biriyle doldurmak istiyor.

TEMASA GEÇİLDİ

Atletico Madrid forması giyen Jan Oblak, Galatasaray’ın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Sloven kaleciyi ikna etme konusunda önemli adımlar attı.

JORGE JESUS’UN ŞAMPİYON KALECİSİ

Oblak, 2013-2014 sezonunda Benfica formasıyla Jorge Jesus yönetiminde Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.

O dönemde gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dikkatini çeken tecrübeli kaleci, kısa süre sonra Atletico Madrid’e transfer olmuştu.

OBLAK TRANSFERİNE OKAN BURUK'TAN ONAY

Teknik direktör Okan Buruk, bu dev transfer operasyonuna onay verdi.

Sarı-kırmızılı teknik adam, kalede güven duyduğu, deneyimli bir ismin olması gerektiğini düşünüyor.

Oblak’ın tecrübesi, oyun kurma becerisi ve refleksleriyle Galatasaray’ın oyun sistemine uyum sağlayacağı düşünülüyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Halihazırda Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jan Oblak, kulübünden ayrılmak için resmi bir talepte bulunmuş değil.

Ancak edinilen bilgilere göre, oyuncu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

İspanyol temsilcisinin kaleci konusunda yeni arayışlara girdiği ve Galatasaray’ın teklifini değerlendirmeye açık olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY, OBLAK İÇİN DEV BÜTÇE AYIRDI

Oblak’ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyesinde.

Sarı-kırmızılı yönetim, bu transferi gerçekleştirebilmek için sponsor destekli özel bir bütçe oluşturdu.

Transfer için İngiltere ve Almanya’dan da taliplerin olduğu belirtilse de, Galatasaray’ın teklifinin hem oyuncu hem de kulübü açısından ciddi bir alternatif olduğu vurgulanıyor.

FERNANDO MUSLERA İLE 14 YILLIK EFSANE SON BULUYOR

2009 yılında Galatasaray’a transfer olan ve aralıksız 14 yıl boyunca takımın formasını terleten Fernando Muslera, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Ancak yaşı ve artan sakatlık riski nedeniyle sarı-kırmızılılar, kalede yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.

Muslera'nın jübile kararı alması ya da sezon sonu ayrılması bekleniyor.