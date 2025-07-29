Galatasaray'ın hazırlık maçı tv100'de

Yeni sezona çok az bir zaman kaldı...

Şampiyon Galatasaray'ın Lazio ile yapacağı hazırlık maçı tv100 seyircileriyle bir araya geliyor.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI, TV100'DE İZLİYİCİYLE BULUŞACAK

Yıldız transferleri ve güçlü kadrosu ile öne çıkan Galatarasay İtalyan devi Lazio’yla kozlarını paylaşacak.

Galatasaray - Lazio maç heyecanı 2 Ağustos Cumartesi günü 21.00’de tv100’de yayımlanacak.

TV100 NEREDEN İZLENEBİLİR

Nefeslerin tutulacağı bu futbol şöleninde kazananın kim olacağı merak konusu olurken, "tv100'ü nereden izleyebiliriz?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

İşte, yanıtı;



