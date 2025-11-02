Galatasaray’ın Trabzonspor’a karşı galibiyet serisi sona erdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İlklerin maçı...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen'de karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

KARŞILAŞMA SESSİZ GEÇTİ

Sarı-kırmızılı ekip, böylelikle Süper Lig'de 22 maç aradan sonra bir karşılaşmayı sessiz geçti.

Galatasaray gol atamadığı son maçı, geçen sezonun 25. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde yaşadı.

Sonrasındaki geçen sezondan 12, bu sezondan 10 olmak üzere üst üste 22 lig maçında fileleri havalandıran Cimbom, ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi.

TRABZON'A KARŞI GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Bordo-Mavililer'e son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da 2-1'lik skorla yenilen sarı-kırmızılılar, rakibine karşı daha sonra oynadığı 5'i Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçı kazanmıştı.

Bu maçla birlikte Galatasaray'ın, Trabzonspor'a karşı galibiyet serisini de bitti.

9 YIL SONRA İÇ SAHADA TRABZON'A GOL ATAMADI

Galatasaray, 9 yıl aradan sonra Trabzonspor'u konuk ettiği bir maçta gol sevinci yaşayamadı.

Karadeniz temsilcisine iç sahada gol atamadığı son Süper Lig maçını 22 Ekim 2016'da oynayan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada fileleri sarstı.

Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşarken, ikinci kez berabere kaldı.

OKAN BURUK SAHASINDA TRABZON'A İLK KEZ PUAN VERDİ

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor'u konuk ettiği 4. maçta ilk kez puan kaybetti.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezona kadar sahasında Trabzonspor'a karşı oynadığı maçları 4-3, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

Karadeniz temsilcisini 4. kez konuk eden Galatasaray ilk kez galip gelemedi.

AUGUSTO'NUN GOL SERİSİ BİTTİ

Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto, 4 maçlık gol atma serisini sürdüremedi.

Süper Lig'de üst üste Fatih Karagümrük, Kayserispor, Rizespor ve Eyüpspor mücadelelerinde gol atan 21 yaşındaki futbolcu, 76 dakika sahada kaldığı Galatasaray müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.

FATİH TEKKE, GALATASARAY'DAN İLK KEZ PUAN ALDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de ilk kez Galatasaray karşısında puan elde etti.

Fatih Tekke, teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor ile ligde 7. kez Galatasaray'a rakip oldu.

İlk 6 maçında mağlup olan Fatih Tekke, ilk kez bir Galatasaray müsabakasından puanla ayrıldı.