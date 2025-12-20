Gaziantep FK'ya dönen Burak Yılmaz'ın ilk sözleri: Mutluyum

Gaziantep FK'da hareketli günler...

Burak Yılmaz, Süper Lig'in 16. haftasında 1-0'lık Göztepe yenilgisinin ardından istifa edeceğini açıklamıştı ve hafta başında Yılmaz ile yollar ayrılmıştı.

YOLA DEVAM

Gaziantep FK, bugün Burak Yılmaz ile yeniden anlaştıklarını açıkladı.

Kısa süren ayrılığın ardından Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından geri döndüğü için mutlu olduğunu açıkladı.

"MUTLUYUM"

Yılmaz, açıklamasında, "Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki, birkaç kişinin yaptığı münferit eylemi asla taraftarımızın tamamına mal etmiyorum. Taraftarımızın beni sevdiğini, desteklediğini ve her zaman arkamda olduklarını çok iyi biliyorum. Onlarla birlikte başardıklarımızın değerinin farkındayım. Bugün burada olmamın, bu göreve yeniden dönmemin yegane sebebi de onların bana gösterdiği inanç ve destektir. Duyguların yoğun yaşandığı anlar olabilir ancak bu duygulardan daha güçlü ve asıl değerli olan ise ortak hedefler doğrultusunda yeniden kenetlenebilmektir." değerlendirmesini yaptı.

CAMİAYA SÖZ VERDİ

Bugün şehre adım attığı andan itibaren kişisel tüm düşünceleri geride bırakarak odaklandığı tek hedefin kulübün başarısı, bu armaya gönül veren taraftarların mutluluğu ve kulübün geleceği olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Bu süreçte yaşananların, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde geride bırakıldığını özellikle ifade etmek isterim. Başkanımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla, teknik ekibimizle ve taraftarlarımızla birlikte tek yürek olarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve camiaya olan inancımı ve sorumluluğumu çok iyi bildiğimi bir kez daha vurgularken, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren olduğu gibi, sahada mücadele eden, pes etmeyen ve sonuna kadar savaşan bir takım izletmeye devam edeceğimizin sözünü tüm camiamıza veriyorum.

14 MAÇTA 6 GALİBİYET

Ligin 3. haftasında göreve başlayan Burak Yılmaz, takımın ilk iki haftada puan alamamasının ardından görevi devraldı.

Yılmaz, Gaziantep FK’nın başında çıktığı 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.