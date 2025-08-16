İmzayı attı! Taylan Bulut resmen Beşiktaş'ta

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çeken isimleri kadrosuna kattı.

Önce David Jurasek'i transfer eden siyah-beyazlılar daha sonra ise Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi'yi kadrosuna kattı.

Beşiktaş son olarak ise savunma hattına genç bir takviye yaptı.

Siyah-beyazlılar, Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'un transferinde anlaşmaya vardı.

İstanbul'a gelen Bulut, sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

"5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı: