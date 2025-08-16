Abone ol: Google News

İmzayı attı! Taylan Bulut resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 18:07
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çeken isimleri kadrosuna kattı.

Önce David Jurasek'i transfer eden siyah-beyazlılar daha sonra ise Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi'yi kadrosuna kattı.

Beşiktaş son olarak ise savunma hattına genç bir takviye yaptı.

Siyah-beyazlılar, Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'un transferinde anlaşmaya vardı.

İstanbul'a gelen Bulut, sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

"5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut’la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

