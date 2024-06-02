Ali Koç: Mourinho dünyanın en iyi 5 hocasından bir tanesi Jose Mourinho, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda resmi imzayı atıyor. Törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Tartışmasız dünya tarihinin gördüğü ilk 5'teki en iyi hocadan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

İmza töreninin Ülker Stadyumu'nda yapılmasına karar verilmesinin ardından taraftarlar Kadıköy'e akın etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, yeni teknik direktörlerinin imza törenine büyük ilgi gösterdi.

Övgüyle bahsetti

Mourinho'nun imza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü teknik direktörden övgüyle bahsetti.

"Mourinho dünyanın en iyi 5 hocasından bir tanesi"

Ali Koç, "Tartışmasız dünya tarihinin gördüğü ilk 5'teki en iyi hocadan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

"Dünya markası bir teknik direktör"

Jose Mourinho'nun dünya markası olduğunu belirten Ali Koç, "Dünya markası bir teknik direktörümüz var. Bugün attığımız imza, Fenerbahçe'yi taşımak istediğimiz seviyenin müjdeleyicisidir" dedi.

"Memleketimizin tanıtımını yapmıştır"

Jose Mourinho'nun Türkiye'nin tanıtımında büyük etkisi olacağını belirten Ali Koç, "Jose Mourinho dün akşam yaptığı yorumlarla kulübümüzün ve memleketimizin olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir" diye konuştu.

"Şampiyonluk için bizi tercih etti"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza töreninde şu ifadeleri kullandı: