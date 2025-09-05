16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'e yenildi

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Danimarka'da düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'daki ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı.

Milliler, rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kolding şehrinde bulunan Middelfart Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz'e galibiyeti getiren golü, 16. dakikada Jose Garrafa kaydetti.

SON MAÇ ROMANYA'YA KARŞI

Organizasyonda Portekiz, Danimarka ve Romanya ile mücadele eden ay-yıldızlılar, turnuvanın son maçında 7 Eylül Pazar günü Romanya ile karşılaşacak.