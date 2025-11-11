17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek'i yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.

Milliler, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki FK Vozdovac Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini; 16. dakikada Ali Demirbilek, 42. dakikada Yağız Fikri Şen ve 68. dakikada Tarık Buğra Kalpaklı kaydetti. Bosna Hersek'in golünü ise 46. dakikada Damjan Jovic attı.

SAMET AYBABA İZLEDİ

Karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

RAKİP MALTA

Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki ikinci maçında 14 Kasım Cuma günü Malta ile karşılaşacak.