17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Özbekistan ile berabere kaldı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Taşkent'te hazırlık maçında karşılaştığı Özbekistan 18 Yaş Altı Milli Takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 19:20
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Özbekistan 18 Yaş Altı Milli Takımı ile karşı karşıya geldi.

Taşkent'te oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Jar Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 18. dakikada Hasan Yakub İlçin ve 45+1. dakikada Eymen Mustafa Erdoğan attı.

Özbekistan'ın gollerini ise 45+2. dakikada Amirkhon Muradov ve 82. dakikada Nurbek Sarsenbaev kaydetti.

