17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Özbekistan ile berabere kaldı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Özbekistan 18 Yaş Altı Milli Takımı ile karşı karşıya geldi.

Taşkent'te oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Jar Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 18. dakikada Hasan Yakub İlçin ve 45+1. dakikada Eymen Mustafa Erdoğan attı.

Özbekistan'ın gollerini ise 45+2. dakikada Amirkhon Muradov ve 82. dakikada Nurbek Sarsenbaev kaydetti.