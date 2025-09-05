18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Meksika'yı mağlup etti

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Çekya'da düzenlenen Vaclav Jezek Turnuvası'ndaki ikinci maçında Meksika ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Radotin Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 8. dakikada Ali Pağda, 22 ile 48. dakikalarda Yusuf Can Karademir ve 46. dakikada penaltıdan Hasan Ege Akdoğan kaydetti.

SAMET AYBABA İZLEDİ

Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

SON RAKİP İRLANDA

Organizasyonda İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile mücadele eden ay-yıldızlılar, turnuvanın son maçında 7 Eylül Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.