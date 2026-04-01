19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İtalya ile berabere kaldı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında ev sahibi İtalya ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Catanzaro kentinde bulunan Nicola Ceravolo Stadı'ndaki karşılaşmada İtalya, Samuele Inacio'nun 33. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Ay-yıldızlılar da 62. dakikada Darwin Kaan Soylu'nun fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı.
Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
SAMET AYBABA İZLEDİ
Mücadeleyi, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden takip etti.
Grubun diğer maçında Macaristan, Slovakya'yı 4-2 mağlup etti.
İTALYA LİDER BİTİRDİ
Bu sonuçların ardından İtalya grubu averajla lider tamamladı ve 2026 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.
Türkiye ise 7 puanla grubu ikinci bitirdi.