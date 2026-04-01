A Milli Takım’da Uğurcan Çakır geceye damga vurdu

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaştı.

Millilerimiz Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.

UĞURCAN ÇAKIR KALESİNDE DEVLEŞTİ

A Milli Takım’ın en güvendiği isimlerden biri olan Uğurcan Çakır, karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla yine ön plana çıktı.

Rakibin etkili geldiği anlarda kalesinde adeta devleşen tecrübeli file bekçisi, özellikle ceza sahası çevresinden gelen tehlikeli şutlarda gole izin vermedi.

Başarılı kaleci, maç boyunca yaptığı soğukkanlı kurtarışlarla A Milli Takım’a güven verirken, kritik anlarda takımını ayakta tutan isimlerden biri oldu.