A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya geldi.

Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçti.

Kosova'nın ev sahipliğinde oynanan kritik müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Türkiye oldu.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDAYIZ

Ay-yıldızlılar, Kosova'yı saf dışı bırakarak 3. olduğu 2002 Dünya Kupası'nın ardından 24 yıl sonra bir kez daha turnuvaya katılım hakkı sağladı.

RAKİPLERİMİZ BELLİ

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2026 Dünya Kupası’nda millilerin rakipleri ve maçları oynayacağı saatler netleşti.

Türkiye, Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alacak ve ABD, Paraguay, Avustralya ile karşılaşacak.

MİLLİLERİN FİKSTÜRÜ

13 Haziran 2026 - TSİ 07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Stadyumu-Vancouver Kanada)

19 Haziran 2026 - TSİ 07.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu-Santa Clara ABD)

25 Haziran 2026 - TSİ 05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadyumu-Inglewood ABD)