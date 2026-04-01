Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak paylaştı: İşte o an

Biz bu çocuklara inandık!

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılabilmek için oynaması gereken iki eleme maçından da 1-0'lık skorlarla gülen taraf olarak ayrıldı ve dünyanın en prestijli organizasyonlarından Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen taraf oldu.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İstanbul'da Romanya'yı 1-0 geçen milliler, bugün (31 Mart) Kosova'da Kosova Milli Takımı'nı 1-0 ile geçti.

YAŞANAN SEVİNÇ VE COŞKU SESLERE YANSIDI

Maçın 90+6'ncı dakikasında İngiliz hakemin bitiş düdüğünü çalması ile ortalık bir anda bayram evine döndü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir video ile o an yaşanan coşkuyu gösterdi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük sevinç yaşayan protokol sevinç çığlıkları atarken, saha kenarındaki teknik heyet ve oyuncular da saha içindeki oyunculara koşarak sevinç gösterisinde bulundu.

Bakan Bak ayrıca bir tebrik mesajı da yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar’a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum.