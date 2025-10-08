2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin heyecanı başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, yarın 8 maçla başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
7. HAFTANIN PROGRAMI
YARIN
C Grubu
21.45 Belarus-Danimarka
21.45 İskoçya-Yunanistan
G Grubu
19.00 Finlandiya-Litvanya
21.45 Malta-Hollanda
H Grubu
21.45 Avusturya-San Marino
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek
L Grubu
21.45 Çekya-Hırvatistan
21.45 Faroe Adaları-Karadağ
10 EKİM CUMA
A Grubu
21.45 Almanya-Lüksemburg
21.45 Kuzey İrlanda-Slovakya
B Grubu
21.45 İsveç-İsviçre
21.45 Kosova-Slovenya
D Grubu
21.45 Fransa-Azerbaycan
21.45 İzlanda-Ukrayna
J Grubu
17.00 Kazakistan-Liechtenstein
21.45 Belçika-Kuzey Makedonya
11 EKİM CUMARTESİ
E Grubu
21.45 Bulgaristan-Türkiye
21.45 İspanya-Gürcistan
F Grubu
19.00 Macaristan-Ermenistan
21.45 Portekiz-İrlanda Cumhuriyeti
I Grubu
19.00 Norveç-İsrail
21.45 Estonya-İtalya
K Grubu
16.00 Letonya-Andorra
21.45 Sırbistan-Arnavutluk