420 Dünya Şampiyonası’nda Türk yelkencilerden tarihi başarı

Türkiye Yelken Federasyonu’nun İzmir’in Urla ilçesindeki yeni olimpik tesislerinde düzenlenen 420 Dünya Şampiyonası’nda milli yelkenciler tarihi bir başarıya imza attı.
Kadınlar genel klasmanda mücadele eden Zeynep Çaçur ve Zeynep Ela Köy ikilisi, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.
Öte yandan U15 kategorisinde yarışan Ali Sinan Şentürk ve Elif Ergül çifti ise etkileyici performanslarıyla birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.
FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI
Fenerbahçe Kulübü, Zeynep Çaçur ve Zeynep Ela Köy’ü başarılarından dolayı yayımladığı mesajla kutladı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Yetiştirdiği sporcular ve yaptığı yatırımlarla Türk yelkeninde bir ekol haline gelen Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz, başarılarına bir yenisini daha ekledi. İzmir Urla’da 1-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 420 Dünya Şampiyonası’nda milli sporcularımız Zeynep Ela Köy ve Zeynep Çaçur, kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak büyük bir gurur yaşattılar. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.