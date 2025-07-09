420 Dünya Şampiyonası’nda Türk yelkencilerden tarihi başarı

Türkiye Yelken Federasyonu’nun İzmir’in Urla ilçesindeki yeni olimpik tesislerinde düzenlenen 420 Dünya Şampiyonası’nda milli yelkenciler tarihi bir başarıya imza attı.

Kadınlar genel klasmanda mücadele eden Zeynep Çaçur ve Zeynep Ela Köy ikilisi, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Öte yandan U15 kategorisinde yarışan Ali Sinan Şentürk ve Elif Ergül çifti ise etkileyici performanslarıyla birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

FENERBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, Zeynep Çaçur ve Zeynep Ela Köy’ü başarılarından dolayı yayımladığı mesajla kutladı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: