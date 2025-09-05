A Milli Futbol Takımı, Konya'da

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile yapacağı maçın hazırlıkları için Konya'ya geldi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
HAZIRLIKLAR BAŞLAYACAK
A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yarın başlayacak.
MAÇ 7 EYLÜL PAZAR GÜNÜ
Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar 21.45'te Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.