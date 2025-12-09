A Milli Futbol Takımı, Romanya'yla Dolmabahçe'de karşılaşacak

- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.
- Maç, 26 Mart 2026'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
- Bu, A Milli Takımımızın Beşiktaş Park'taki dördüncü maçı olacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Milli Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak.
Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
YENİ STATTA 4. MAÇ
A Milli Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak.
İNÖNÜ'DE İLK MAÇ 1948'DE
Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti.
Son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti.
A Milli Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti.