Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımı, Romanya'yla Dolmabahçe'de karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağı müsabaka 26 Mart 2026'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 18:14
A Milli Futbol Takımı, Romanya'yla Dolmabahçe'de karşılaşacak
  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.
  • Maç, 26 Mart 2026'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
  • Bu, A Milli Takımımızın Beşiktaş Park'taki dördüncü maçı olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Milli Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak.

Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

YENİ STATTA 4. MAÇ

A Milli Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak.

İNÖNÜ'DE İLK MAÇ 1948'DE

Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti.

Son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti.

A Milli Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti.

Eshspor Haberleri