Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri satışta

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan karşılaşacak. 4 Eylül Perşembe günü oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 18:33
A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak maçın misafir tribün bilet fiyatları 1000 lira olarak belirlendi.

PASSOLİG KART ZORUNLULUĞU ARANMIYOR

Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr veya Passo Mobil uygulamasından satın alabilecek.

Bu arada bilet satışında Passolig kart zorunluluğu aranmadığı da bildirildi.

Eshspor Haberleri