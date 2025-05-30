A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ne yenildi

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UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, grubun 5'inci maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.

Esenler Erok Stadı'ndaki mücadelede ay-yıldızlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

MİLLİLER, MAĞLUP AYRILDI

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın golünü 49'uncu dakikada Kader Hançar attı.

İrlanda Cumhuriyeti'nin gollerini ise 80'inci dakikada Busem Şeker (kendi kalesine) ve 89'uncu dakikada Emily Murphy kaydetti.

MİLLİLER, 3. SIRADA

Puanını 12'ye yükselten İrlanda Cumhuriyeti 2. sırada yer alırken 3 puanı bulunan Türkiye 3. basamaktaki yerini korudu.

Gruptaki diğer maçta Slovenya, Yunanistan'ı 2-0 mağlup etti ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.