A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre maçlarının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile 14 ve 18 Nisan tarihlerinde üst üste oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre hazırlıklarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlılar, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde çalıştı.

Milliler, çalışmalarına 11 Nisan Cumartesi gününe kadar Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde devam edecek.

MAÇ TARİHLERİ

Grupta oynadığı iki maçını kazanan Türkiye, İsviçre ile ilk karşılaşmayı 14 Nisan Salı günü Letzigrund Stadı'nda oynayacak.

A Milli Takım, 18 Nisan Cumartesi günü gruptaki dördüncü mücadelesinde Sinop Şehir Stadı'nda yine İsviçre ile karşılaşacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından A Milli Takım kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (ABB FOMGET), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe)

Savunma: Fatma Şakar (Union Berlin), İpek Kaya (Fenerbahçe), Gülbin Hız, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya, Ece Tekmen (Beşiktaş), Kezban Tağ, Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Kevser Kartal (Amed Sportif Faaliyetler), Başak İçinözbebek, Arzu Karabulut (ABB FOMGET), Derya Arhan (Yüksekovaspor), Halle Houssein (West Ham United), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe)

Forvet: Selen Gül Altunkulak (Toulouse), Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Hamburg)