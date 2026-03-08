A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı tek golle yıktı

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 24. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

Gruptaki diğer maçta İsviçre, deplasmanda Malta'yı 4-1 yendi.

TRİBÜNDEN TAKİP EDENLER

Lurgan'daki karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Muhammet Akçay, Edinburgh Büyükelçisi Hakan Kıvanç ve beraberindeki Türk heyeti de tribünden takip etti.

SIRADAKİ RAKİP İSVİÇRE

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçını 14 Nisan'da İsviçre deplasmanında oynayacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibini 18 Nisan'da Sinop'ta konuk edecek.