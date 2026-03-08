Sultanlar Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belirlendi

Voleybol Sultanlar Ligi'nde normal sezonun bitimine 1 hafta kala ligi ilk 4 sırada tamamlamayı garantileyerek play-off turuna katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

Puan tablosunda 24 galibiyet ve 71 puanla zirvede yer alan VakıfBank ile 21 galibiyetle 64 puan toplayan ikinci sıradaki Fenerbahçe, ligdeki yerlerini garantiledi.

Statü gereği play-off yarı finalinde normal sezonu 1. sırada bitiren takım 4'üncüyle, 2'nci sıradaki ekip ise 3'üncüyle eşleşecek.

Son hafta maçları öncesinde Zeren Spor 20 galibiyet ve 55 puanla tablonun 3. basamağında bulunurken, 19 galibiyet ve 56 puanı bulunan Eczacıbaşı 4. sırada yer alıyor.

Zeren Spor'un puan kaybetmesi ve Eczacıbaşı'nın galip gelmesi halinde, bu iki takımın sıralamadaki yeri değişecek.

KÜMEDE KALMA YARIŞI

Ligin 26. haftasında oynanacak Zeren Spor-İlbank ve Eczacıbaşı-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları, play-off sıralamasının yanı sıra ligden düşecek ikinci takımı da belirleyecek.

25. haftada İlbank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerken Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

Galibiyet sayısını 6'ya çıkaran İlbank 19 puanla 12. sıraya yükseldi, Aydın temsilcisi ise 5 galibiyet ve 17 puanla 13. sıraya geriledi.

Son hafta karşılaşmalarının ardından bu iki takımdan biri lige veda edecek.

Öte yandan, lig etabını 14. ve son sırada tamamlaması kesinleşen Bahçelievler Belediyespor 1. Lig'e düştü.