A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İsviçre maçı ücretsiz olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 18 Nisan Cumartesi günü Sinop'ta İsviçre ile oynayacağı maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) müjde geldi.

Millilerin İsviçre'yi konuk edeceği müsabakayı futbolseverler, ücretsiz olarak izleyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Sinop Şehir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.