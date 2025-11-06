A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç programı belirlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç programı açıklandı.

UEFA'nın bugün yaptığı organizasyon toplantısında açıklanan programa göre; Türkiye, 3 Mart 2026'da daha sonra açıklanacak şehir ve statta Malta'yı ağırlayacak.

MALTA MAÇI SONRASI PROGRAM

Ay-yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre deplasmanına gidecek.

Milliler, 18 Nisan 2026'da İsviçre'yi, 5 Haziran 2026'da Kuzey İrlanda'yı Türkiye'de konuk edecek.

A Milli Takım, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026'da Malta deplasmanında oynayacak.