A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç programı belirlendi

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen A Milli Kadın Futbol Takımı, ilk maçında 3 Mart 2026'da Malta'yı ağırlayacak.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 19:16
  • A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta, Malta, Kuzey İrlanda ve İsviçre ile mücadele edecek.
  • İlk maçını 3 Mart 2026'da Malta'ya karşı, son maçını ise 9 Haziran 2026'da Malta deplasmanında oynayacak.
  • Takım ayrıca 7 Mart ve 14 Nisan 2026'da Kuzey İrlanda ve İsviçre'ye karşı deplasmanda, 18 Nisan ve 5 Haziran 2026'da ise bu takımları evinde konuk edecek.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maç programı açıklandı.

UEFA'nın bugün yaptığı organizasyon toplantısında açıklanan programa göre; Türkiye, 3 Mart 2026'da daha sonra açıklanacak şehir ve statta Malta'yı ağırlayacak.

MALTA MAÇI SONRASI PROGRAM

Ay-yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre deplasmanına gidecek.

Milliler, 18 Nisan 2026'da İsviçre'yi, 5 Haziran 2026'da Kuzey İrlanda'yı Türkiye'de konuk edecek.

A Milli Takım, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026'da Malta deplasmanında oynayacak.

