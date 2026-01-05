Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır çeyrek finalde

- Mısır, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Benin'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
- Normal süre 1-1 tamamlanırken, Mısır uzatmalarda iki gol buldu.
- Goller Yasser Ibrahim ve Mohamed Salah’tan geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır ile Benin karşı karşıya geldi.
Adrar Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Pierre Atcho yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin 69’uncu dakikasında Marwan Attia’nın golüyle öne geçen Mısır’a Benin, 83’üncü dakikada Jodel Dossou ile karşılık verdi ve normal süre 1-1 tamamlandı.
UZATMADA KAZANAN MISIR
Uzatma dakikalarında üstünlüğü ele alan Mısır, 97’nci dakikada Yasser Ibrahim’in golüyle yeniden öne geçti.
Benin’in beraberlik için risk alması sonrası Mısır, 120+4’üncü dakikada Mohamed Salah’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma Mısır’ın 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.