Almanya'dan Leroy Sane'nin milli takıma alınmasına tepki!

Almanya, hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşı karşıya gelecek.

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, bu maçların aday kadrosunda Galatasaray'dan Leroy Sane'ye de yer verdi.

Alman eski yıldız Dietmar Hamann, Sane'nin milli takım kadrosunda yer almasının kendisi için şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

"ONDAN DAHA FAZLA HAK ETTİLER"

Alman eski yıldız, "Said El Mala, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi oyuncular var. Bence hepsi Leroy Sane'den daha fazla hak ediyordu. Benim için Leroy Sane'nin milli takım kadrosunda yer alması anlaşılmaz bir durum." dedi.

DÜNYA KUPASI KADROSU

Nagelsmann'ın mart ayındaki hazırlık maçları için açıkladığı aday kadroda fazla değişiklik yapmaması ve Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunun da aynı isimlerden oluşması bekleniyor.

Hamann, "Sane, artık kendini kanıtlama şansına sahip ve pole pozisyonunda. Muhtemelen kadroda yer almayan diğer oyunculardan daha fazla şansı var." diye konuştu.

Hamann, Sane'nin Bayern Münih'ten Galatasaray'a transferine eleştirilen yaklaşan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann için de "Nagelsmann, Türk Ligi'nin, Alman Ligi veya diğer Avrupa ligleriyle ayn seviyede olmadığını ve bu durumun Sane için kolay olmayacağını söylemişti." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.